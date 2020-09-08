Иногда, по-людски, можно понять того, кто свёл счёты с жизнью. Разное случается. По каким только мотивам люди не кончают собой. Но ещё никогда не было такого, что произошло в Сабирабаде. Мир, пожалуй, будет поражён, столь неординарным поводом, по которому молодой человек, Рауф Асадов, проживший почти ничего – всего 31 год - накинул себе петлю на шею. Мы, во всяком случае, были ошеломлены.

«Любовь моя! Родная моя жёнушка! – так начинается его посмертное письмо, помещённое им на семейной страничке социальной сети. – И мужчина может покончить с собой ради любви к женщине. Ты говорила, что только женщина способна пожертвовать собой ради дорогого человека. Теперь ты знаешь – это не так!.. Я предал тебя. Я спутался с женщиной, которая не стоит и твоего ноготка. Вину мою перед тобой может загладить только смерть. Она освободит меня от тягостного и жуткого чувства, что преследует меня последние дни. Я боюсь смотреть в твои прекрасные глаза. Даже, когда смотрю на нашего с тобой сынишку, мне кажется, что ты смотришь на меня с уничтожающим укором. Он, милостью Аллаха, вырастет и поймёт меня… Берегите себя. Я счастлив тем, что уношу с собой на небеса мою бесконечную любовь к вам. Прощайте…»

Эти, застывшие на голубом экране компьютера, строчки нас потрясли. Не уж-то его измена и стала причиной столь трагического конца.

- Какая-никакая, но правда в этом есть,- обомлевший от прочитанного, выдавливает его закадычный друг. – Рауф действительно очень любил жену и сына. Часто говорил о них. Как-то, прочитав какое-то произведение Горького, кажется «Девушка и Смерть», он, наверное, с неделю, к месту и не к месту, с восхищением рассказывал об этой девушке, Она, ради любви нему, пошла на смерть... Всё это он наговаривал и добавлял: «Парень так бы ни за что не поступил»… И ещё он донимал меня своим странным пунктиком. Всё хотел ради жены и сына совершить такое, чтобы о нём заговорили. Чтобы они гордились им. Чтобы по тому, что он сделает, о нём рассказывали газеты или его имя вписали бы во всемирную книгу Гиннеса. А тут его вдруг уволили. Однажды, не за долго до этой жуткой трагедии, я, аж не поверил глазам своим, увидел его, заигрывающего с женщиной лёгкого поведения... Он был сам не свой. Очень изменился…

Ясно, подумалось нам, жизнь сокрушила в нём самое слабое и уязвимое – рассудок. И над ним взял верх тот самый «странный пунктик», что поставил точку рядом с таким божественным чудом, которое мы называем Жизнью.

Слов нет, бывает, что всё невмоготу. Но, скрепя сердце, ты должен идти. Хоть ползком. Чёрная полоса всегда меняется на светлую… Но хочет того человек или нет он должен пройти дарованный ему свыше путь. Не нами он даден, чтобы его прерывать. А потому во всех святых писаниях самым непростительным грехом считается… самоубийство. Слов нет, бывает, что всё невмоготу. Бывает. Но, сжав до крови губы, ты должен идти. Хоть на четвереньках. Чёрная полоса всегда меняется на светлую. «Всему, - как некогда говаривал Екклесиаст, - своё время».

Смерть… Какая бы она не была и где кого бы и как она, Неотвратимая, не заставала, всегда бьёт по каждому из нас. Даже если это совсем посторонний человек.«Знай, я есть!» - со злорадным равнодушием и как бы ненароком она напоминает о себе. Да что там говорить, мы ею помечены с пелёнок.