В Украине закрыли уголовные дела против Порошенко

Украинское госбюро расследований закрыло ряд уголовных дел в отношении экс-президента страны Петра Порошенко, сообщил замдиректора ГБР Александр Бабиков.

«Есть дела, в которых заявители указывали его как лицо, причастное к совершению преступления. Ряд таких дел были закрыты», – заявил Бабиков в интервью «Украинским новостям».

Он отметил, что речь идет о закрытии двух-трех дел, но не уточнил, какие именно уголовные производства были закрыты, а также кто был заявителем.