Матч "Карабаха" в Лиге чемпионов перенесли из Баку на Кипр
УЕФА принял решение относительно место проведения матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Карабахом" и норвежским "Мольде".
Игра, которая по жребию должна была состояться в Баку, перенесена в кипрскую Ларнаку. Причина в том, что граждане Норвегии после поездок за пределы Шенгенской зоны должны сесть на 10-дневный карантин.
"Мольде" заранее уведомил об этом УЕФА, в регламенте которого прописан пункт о том, что если команда не может поехать в ту или иную страну, то матч должен быть сыгран на нейтральном поле. А правительство Норвегии отказало УЕФА в просьбе сделать для "Мольде" исключение из правил. Матч "Карабах" - "Мольде" состоится 16 сентября и начнется в 21:00 по бакинскому времени.