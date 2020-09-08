В Турции археологи при проведении раскопок на западе страны обнаружили редкую терракотовую маску древнегреческого бога Диониса, возраст которой насчитывает почти 2400 лет.

Как сообщает Daily Sabah, находка была сделана в древнем городе Даскилеон, расположенном в западной турецкой провинции Балыкесир. Маска древнегреческого бога Диониса была найдена в акрополе этого города. Ученые уже назвали ее одной из самых интересных находок 2020 года.