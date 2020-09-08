В Турции раскопали терракотовую маску Диониса возрастом 2 400 лет
В Турции археологи при проведении раскопок на западе страны обнаружили редкую терракотовую маску древнегреческого бога Диониса, возраст которой насчитывает почти 2400 лет.
Как сообщает Daily Sabah, находка была сделана в древнем городе Даскилеон, расположенном в западной турецкой провинции Балыкесир. Маска древнегреческого бога Диониса была найдена в акрополе этого города. Ученые уже назвали ее одной из самых интересных находок 2020 года.
Терракотовая маска достаточно хорошо сохранилась. Согласно древним легендам ношение такой маски было способом воздать дань уважения Дионису. Этот греческий бог был покровителем карнавалов и маскарадов. Он помогал людям освободиться от своих тайных желаний и сожалений. Кроме того, Дионис считался покровителем искусств.
Город Даскилеон расположен на берегу озера Маньяс в районе Бандырма. Свое название получил в VII веке до нашей эры. Лидийский царь Даскилос перебрался в этот город из Сардиса из-за династической вражды. Там родился его сын Гигес. После того как он стал царем Лидии, город и был переименован в Даскилеон - место Даскилоса. Считается, что произошло это около 650 года до нашей эры.