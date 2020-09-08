Александр Караваев, специально для haqqin.az 18:27

Учитывая кризис новых проектов в региональных организациях, Баку может выступить с пилотной инициативой интеграции вдоль и на стыках МТК (международного транспортного коридора), заявив о необходимости их модуляции не просто как транспортных артерий, а как коридоров развития. Баку вполне по силам организовать такую инициативу либо в качестве нового самостоятельного формата, либо в качестве прикладного аспекта развития в рамках СНГ или иных организаций с потенциалом ресурсов. Алиев недоволен качеством железной дороги Ключевая новость III квартала - новый инфраструктурный контракт, заключенный Баку с Азиатским банком. АБР продолжит финансировать проекты по развитию железных дорог Азербайджана, поэтому планирует выделить $150 млн (первый транш $75 млн планируется выделить в 2023 году), еще $20 млн выделит правительство Азербайджана. Кредитные средства будут направлены адресно на модернизацию железной дороги Баку - Астара (граница Ирана). Напомним, что 1 июня Ильхам Алиев в ходе видеоконференции с руководством АБР заявил, что качество железной дороги на территории Азербайджана от границы Ирана до границы с Россией не устраивает возрастающие потоки грузов.

Из этого следует, что Азербайджан не снижает своего внимания к этой сфере, в том числе в плане ответственности в выполнении своих обязательств по грузоперевозкам и завершению строительства инфраструктуры по линии МТК «Север-Юг», на что будет направлена часть инвестиций из разных источников. Транспортная стратегия Азербайджана как "стыковочного узла " МТК, как известно, была заявлена руководством Азербайджана в ряду ключевых приоритетов политико-экономического блока в системе государственных интересов страны. Это нашло понимание у руководства АБР. Целеполагание Баку – превращение коммуникаций страны в крупный логистический узел в регионе Евразии, наращивание региональной кооперации, участие в управлении стратегическими транспортными коммуникациями – сухопутными и морскими, в которых задействован Азербайджан. Участие в создании системы коллективной безопасности стратегической инфраструктуры. Интеграция коридоров развития эффективнее торговых блоков Очевидно, что в предстоящее десятилетие по-прежнему будет наращиваться взаимодействие Азербайджана со странами - членами СНГ, ЕАЭС на двух- и многосторонней основе. МТК "Север-Юг" пока только на старте, но потенциально он может стать важнейшим проектом нового геоэкономического будущего региона, наравне с инициативой Пекина "Один пояс - один путь" - в перспективе 15 лет, экономический коридор проекта и его каспийский сегмент может стать воротами нарастающего продвижения Индии на рынки Европы. Но и сам по себе данный проект станет импульсом нарастающей связности для агломераций каспийского побережья, увеличив макроэкономический потенциал региона. Скорее всего Баку, несмотря на все "трения и сложности", в новом десятилетии продолжит укреплять многостороннюю модуляцию внешней политики. Инициатива коллективного формата трансграничных торгово-промышленных и промышленных коридоров может стать для Баку неплохим заделом в управлении различными взаимообусловленными и симбиотическими процессами по линиям России, Турции, Ирана. Кроме того, интересы в Центральной Азии (Узбекистане, Казахстане и Туркменистане) требуют от Баку предложений всем участникам наполнять проекты взаимодействия эффективным экономическим содержанием. В данном случае несколько налагаемых друг на друга зон свободной торговли (ЗСТ СНГ, ТС ЕАЭС, потенциальная ЗСТ в рамках Тюркского Совета, включая двусторонние форматы) становятся в подчиненном положении к основной цели - созданию торгово-промышленных агломераций. МТК - гораздо сложнее, чем железная дорога По сути, это коридор развития - сумма торгово-промышленных коммуникаций, различных масштабов разовых торговых сделок и длительных проектов с широким составом различных игроков - от субъектов малого бизнеса до государственных инфраструктурных корпораций и внешних банков. Этим массивом нужно разумное управление. Идея в том, чтобы именно Баку взял политическую координацию над этим проектом, выработав принципы работы и целеполагание проекта. В рамках МТК можно предложить массу инициатив, которые Баку вполне по плечу и будут приняты с энтузиазмом всеми заинтересованными странами - от Индии до Европы. Скажем, одним из элементов антикризисного регулирования могли бы стать новые системы межбанковских переводов, которые, с одной стороны, могли бы способствовать дедолларизации, а с другой - расширяли бы факторы цифровой торгово-банковской коммуникации.

Реальный МТК обладает несколькими уровнями развития. Первый - межрегиональный. Достаточно рассмотреть стыки границ Азербайджана с Россией и Ираном, чтобы увидеть, как динамично идёт развитие. В сторону Азербайджана строится новая трасса «Кавказ». А в сторону России азербайджанские дорожники прокладывают автобан, железная дорога выкупает земли для развития магистрали, строительства переходов и переездов. Также планируется создание множества точек для инвестиций малого и среднего бизнеса. С Ираном, помимо Астары, открывается переход и логистический комплекс в районе Билясувар, где строится четырехполосная магистраль до иранского Парсадабада. Так что динамика уже имеется, достаточная для начального импульса развертывания этого проекта. МТК нужно понимать и как сеть партнерств. Поэтому углубление связей этого коридора «классическим» составом участников, присоединившихся к инициативе двадцать лет назад, весьма ограниченное представление о его задачах. Не нужно намеренно понижать планку, если Баку может оседлать эту инициативу как оформление тройственного формата. Допустим, взять Москва-Баку-Анкара. Большая часть российского транзита через Азербайджан идет не в Иран, а в Турцию с использованием железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс (БТК).