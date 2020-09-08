В Японии назвали Китай угрозой для страны

Китай стал угрозой безопасности Японии из-за его намерений изменить статус-кво в регионе с применением силы, заявил японский министр обороны Таро Коно.

Он указал, что Японии и США следует быть "очень внимательными" в мониторинге действий Пекина.

"Будучи министром обороны, я могу сказать, что Китай стал угрозой безопасности Японии, у них есть возможности и есть намерение, мы должны очень внимательно следить за их поведением", – приводит РИА Новости слова Коно.

По словам министра обороны Японии, Китай серьезно увеличивает расходы на оборону в последние десятилетия и активизирует свою деятельность в регионе. Кроме того, в Японии очень обеспокоены намерениями Пекина изменить статус-кво с применением силы.