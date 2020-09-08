Германия передала результаты проб Навального в Организацию по запрещению химического оружия
Германия передала результаты проб Алексея Навального экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщил представитель Минобороны ФРГ.
"Результаты проб были переданы в организацию. Россия является членом этой организации", - сказал он, пишет ТАСС.
В свою очередь представитель кабмина ФРГ Мартина Фиц отметила, что в связи с этим Берлин не видит условий, при которых германская сторона должна передать России доказательства ее выводов по "делу Навального". "Мы остаемся при своей позиции и призываем российскую сторону предоставить информацию по Навальному", - сказала Фиц.