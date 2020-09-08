Минобороны Сербии: Евросоюз требует от нас отказаться от учений в Беларуси

"В предстоящий период мы не будем участвовать в каких бы то ни было учениях или военных активностях ни с НАТО, ни с ОДКБ, ни с Россией, США, КНР, ЕС - ни с Востоком, ни с Западом", - приводит агентство Tanjug слова министра обороны Сербии.

Власти Сербии приняли решение о заморозке совместных военных учений с другими странами. Об этом сообщил министр обороны Сербии Александар Вулин.

По словам Вулина, Евросоюз потребовал от Белграда отказаться от предстоящих учений в Беларуси. "Сербия находится под страшным и незаслуженным давлением Европейского союза... От нас требуют ценой отказа от нашего европейского будущего и ценой еще большего давления на нашу политику, а также на наш народ в Косово и Метохии и Республике Сербской отказаться от запланированных военных учений с Беларусью", - цитирует министра пресс-служба Минобороны Сербии, передает ТАСС.

Планируется, что сербские военные примут участие в предстоящих белорусско-российско-сербских учениях "Славянское братство-2020", которые пройдут с 10 по 15 сентября.