Ефремов о коварном обмане Пашаева

Актер Михаил Ефремов заявил, что адвокат Эльман Пашаев подставил его во время судебного процесса.

По словам Ефремова, он не ожидал, что после смертельного ДТП ему вынесут суровый приговор. «Адвокат меня «подставил» на эти 8 лет. Он обещал одно, а получилось другое. И мы с ним вроде бы не продлевали договор, я думал, придет другой адвокат, а пришел снова он», — цитирует Ефремова сайт mk.ru.

Также Ефремов заявил, что ему кажется странным желание Пашаева подать апелляционную жалобу в последний день.

После оглашения приговора актер отказался от услуг Пашаева.