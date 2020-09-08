В Ливии насчитали 1200 бойцов ЧВК Вагнера

Частная военная компания (ЧВК) Вагнера в мае текущего года перебросила от 800 до 1200 бойцов в Ливию для поддержки Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на отчет комитета экспертов ООН по надзору за соблюдением санкций.

В докладе также указано, что сразу несколько стран нарушили эмбарго на поставку оружия в Ливию. Речь идет в том числе о России, Иордании, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Турции и Катаре.