Американские компании отказались уходить из Китая

Американские компании не планируют переносить производство из Китая на родину, несмотря на требование президента США Дональда Трампа, пишет Bloomberg.

Только четыре процента из более чем 200 производителей, опрошенных Американской торговой палатой в Шанхае, заявили, что намерены перенести бизнес в США. Более 75 процентов отказались уходить из Китая, а 14 процентов респондентов планируют перевезти производство в другие страны — Юго-Восточная Азия является наиболее распространенным направлением для размещения мощностей. Еще семь процентов заявили, что изменят расположение производственных мощностей внутри страны или за ее пределами.

Торговая война между США и Китаем будет продолжаться бесконечно, уверены 26,9 процента опрошенных. Еще 22,5 процента ожидают, что напряженность продлится от трех до пяти лет.