В социальных сетях распространяется очередной фейк о якобы прогуливающихся в центре Баку гражданах Армении.

Неизвестные опубликовали любительскую сьемку с мобильного телефона, сделанную у Центра Гейдара Алиева в Баку. При этом закадровый голос рассказывает о том, что «Баку является древним армянским городом» и передает привет спецслужбам Азербайджана.

Достаточно беглого взгляда на это видео, чтобы понять, что оно является низкосортным монтажом. Съемка действительно проводилась в Баку, однако закадровый голос был наложен на нее позднее.