В Израиле забили тревогу: без нового карантина заболеют миллионы, десятки тысяч умрут

"Слишком мало, слишком поздно. У нас ежедневно диагностируется около 3 500 новых случаев заражения коронавирусом, и это очень тревожная цифра. Это означает, что за год заболеют более миллиона с четвертью людей, если все будет продолжаться в таком же темпе. Новые правила лучше, чем ничего, хотя я сомневаюсь, удастся ли им стабилизировать темпы роста. В чем я уверен, так это в том, что это не приведет к снижению заболеваемости", – сказал он.

По словам Штайница, в Израиле при нынешнем уровне заболеваемости в 2021 году может быть более 12 тысяч жертв.

"В нынешней ситуации врачи оценивают уровень смертности в 3%, что означает от 12 до 40 тысяч смертей. И добавьте к этому еще от 4 до 5 млн человек, находящихся в двухнедельной изоляции в разные моменты года. Вот почему лучше пережить две жесткие недели изоляции, когда разрешено продолжать работу только основным службам, чем целый год постепенного "кровотечения". Карантин в марте-апреле действительно привел к существенному снижению скорости заражения. Такая изоляция – лучше описанных мною сценариев", – добавил он.

Штайниц считает, что в Израиле необходимо еще раз ввести тотальный карантин. И если все будет сделано правильно, в стране, вероятно, можно будет избежать необходимости третьего "закрытия".

"Экономика гораздо сильнее пострадает от более чем полугода или года высоких темпов заражения, чем от "дышащего" локдауна на пару недель", – резюмировал министр.