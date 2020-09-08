Легендарная компания собралась судиться с богатейшим человеком Европы

Легендарный американский производитель ювелирных изделий Tiffany собирается судиться с компанией Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), принадлежащей богатейшему человеку Европы Бернару Арно. Причиной конфликта стал отказ LVMH завершать сделку по приобретению американского бренда за более чем 16 миллиардов долларов. Это следует из заявления Tiffany.

О решении LVMH пойти на попятный в покупке Tiffany стало известно 9 сентября 2020 года. В своем заявлении компания разъяснила, что, по условиям соглашения о слиянии, подписанного в 2019 году, LVMH должна была закрыть сделку не позднее 24 ноября 2020-го. Однако французские власти просили концерн отложить сделку до 6 января 2021 года из-за роста угрозы торговой войны с США. Tiffany, со своей стороны, попросила французский концерн перенести срок сделки на 31 декабря 2020 года. В европейской компании сообщили, что в сложившихся условиях не могут завершить слияние.

В иске Tiffany, поданном в суд американского штата Делавэр, ювелирный бренд настаивает на выполнении LVMH условий соглашения. Компания отмечает, что до официальной даты завершения слияния осталось менее трех месяцев, однако французский концерн до сих пор даже не подал официальный запрос на одобрение сделки в антимонопольные органы. По данным источников Financial Times, Tiffany хочет доказать, что LVMH намеренно приостановил заключение сделки, чтобы сбить цену.