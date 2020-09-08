22-летнего боксера убили на семейном пикнике

22-летнего боксера Даниэля Гонсалеса убили на семейном пикнике. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, спортсмен отдыхал с семьей, когда неизвестные открыли по нему огонь. Мотивы преступления остаются неизвестными. Соболезнования родным и близким боксера выразил Флойд Мэйуэзер, который подписал Гонсалеса в свой промоушн в 2016 году.

Гонсалес становился чемпионом США после победы над Роннелом Джонсоном. Также он участвовал в юношеских Олимпийских играх и юниорском чемпионате мире. Последний раз спортсмен выходил на профессиональный ринг в 2017 году.