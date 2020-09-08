Евгений Бай, спецкорр haqqin.az, Вашингтон 21:23

Америка не перестает удивлять мир различными новостями, часто довольно смешными. Последняя пришла, однако, не из самих Штатов, а из австрийского города Линц. Тамошний житель, гражданин Австрии Манфред Барнрайтер обнаружил в своем почтовом ящике чек на сумму 1200 долларов, отправленный ему казначейством США с пояснительной надписью: «экономический стимул. Президент Дональд Трамп». Манфред решил пойти в местное отделения Райффайзенбанка, чтобы удостовериться, реальный ли он получил чек или это чей-то розыгрыш. Чек оказался действительным и три дня спустя после того, как он отдал его в кассу ему были выплачены деньги.

И таких осчастливленных Дональдом Трампом в Австрии оказалось не меньше ста. Сам Манфред не имеет понятия, чем он заслужил такую милость от американского казначейства. Может быть, из-за того, что в далеких 60 годах он проработал какое–то время официантом в штате Нью-Джерси. Но чек на такую же сумму получила и его жена, которая никогда в Америке не была. Как пишет американское издание Politico, менеджеры австрийского банка говорят, что чеки, конечно же, были отправлены по ошибке. И это связано с тем, что получатели когда–то платили налоги в США или просто проживали там. И таковые объявились не только в Австрии, но и в других, еще более далеких от Америки странах. Кстати, Манфреду и другим австрицам повезло больше, чем американским гражданам. В США эти деньги поступали не в виде наличных, а были призваны списать часть налогов за прошлый год, если семейная пара зарабатывает меньше 150 тысяч долларов в год. А иностранцы - пожалуйста - идут в местные банки и получают живые «бабки». Разовая помощь американцам, осуществленная в разгар пандемии коронавируса в апреле-мае этого года и составившая астрономическую сумму - 3 триллиона долларов - была признана решающим фактором, который обеспечил относительную экономическую стабильность страны в условиях ужасающего кризиса.

По крайней мере она позволила на время поднять уровень потребительской активности в стране. Одновременно рассылка чеков на сумму 600 долларов безработным улучшила показатель и в этой пострадавшей от Covid-19 сфере. Уровень безработицы, пик которой в апреле достигал 25 процентов, сократился к концу августа до 10.2 процентов, хотя он остается выше того, что был зарегистрирован в стране во время кризиса 2008—2009 годов. Однако в сентябре скромное экономическое возрождение из пепла, отмеченное в Америке в мае и июне, вновь стало замедляться. Как сообщает Bloomberg, некоторое улучшение в увеличении рабочих мест в июле к сентябрю испарилось. Если в июле прирост рабочих мест был на 18 процентов меньше, чем год назад, то теперь этот показатель достиг 21 процента. Экономисты видят выход в принятии властями второго, столь же значительного пакета помощи согражданам. Но в Конгрессе, который только что вернулся из летних отпусков, аппетита к заключению этой сделки нет никакой. И весной демократам и республиканцам договориться о столь масштабной помощи было крайне непросто.