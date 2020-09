Тайный разговор Черчилля о ядерной бомбардировке СССР

В апреле 1951 года бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, ушедший на тот момент со своего поста из-за поражения партии на выборах, вел разговор в своем доме в Кенте о ядерной бомбардировке СССР. Детали беседы раскрыты в служебной записке бывшего генерального директора The New York Times и американского военного деятеля Джулиуса Окса Адлера, пишет The Times.