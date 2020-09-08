Украина кинула Путина - утверждает Богдан

Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил о не выполненных Киевом обещаниях, которые были даны президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает «Gordonua.com».

Богдан в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал, что переговоры на саммите «нормандской четверки» в декабре 2019 года проходили сложно, но Путин «очень уважительно» общался с Зеленским и хотел «найти какое-то решение» проблемы.

«У Зеленского бешеная поддержка в том числе и в России, и воевать с любимчиком своего народа — это представить себя неадекватно», — заявил экс-чиновник.

Сегодня, по мнению Богдана, «ситуация кардинально поменялась». К примеру, после телефонных переговоров Путина и Зеленского стороны выпускают разные пресс-релизы.

«Это называется "дипломатический провал". Значит, переговоры прошли плохо. То, что я вижу, — мне кажется, что мы его как-то жестко кинули: наобещали одно — не сделали ничего», — добавил он.