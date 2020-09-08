Скандал с «Вагнеровцами» в Украине продолжается

Владимир Решетов, спецкор 22:34

Мы сообщали о скандале с задержанием группы наемников из России, так называемых «вагнеровцев» в Беларуси, которые были выданы в Россию, вместо договоренностей между Минском и Киевом отдать их Украине. Но вот произошел новый поворот в этом деле.

Шевченковский райсуд Киева обязал Службу безопасности Украины открыть производство по руководителю Офиса президента Андрею Ермаку. Об этом сообщил народный депутат Украинской Рады Владимир Арьев в Facebook. Вот как это звучит. «Только что Шевченковский суд обязал СБУ открыть производство по ст. 111 (государственная измена) и 114 (шпионаж) в отношении Ермака! Дело связано со сливом операции по "вагнеровцам”, - говорится в сообщении. Народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев обнародовал новые доказательства того, что СБУ проводила спецоперацию по боевикам так называемой ЧВК "Вагнера", задержанным в Беларуси. Об этом он рассказал на брифинге в Верховной Раде, передают украинские медиа. "Первый документ - письмо начальника 5-го управления начальника службы безопасности Украины, департамент контрразведки, датированное 13 июля этого года. В нем он информирует руководителя главного следственного управления СБУ, что в рамках уголовного дела, которое расследуется еще с 2014 года, дело о преступлениях россиян на территории Украины, установлено формирование нового НЗФ, которое осуществляет лицо, что представляется Сергей Петрович ", - сказал нардеп. Арьев добавил, что он является оперативником украинских спецслужб.