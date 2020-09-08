Скандал с «Вагнеровцами» в Украине продолжается
Мы сообщали о скандале с задержанием группы наемников из России, так называемых «вагнеровцев» в Беларуси, которые были выданы в Россию, вместо договоренностей между Минском и Киевом отдать их Украине.
Но вот произошел новый поворот в этом деле.
Шевченковский райсуд Киева обязал Службу безопасности Украины открыть производство по руководителю Офиса президента Андрею Ермаку.
Об этом сообщил народный депутат Украинской Рады Владимир Арьев в Facebook. Вот как это звучит. «Только что Шевченковский суд обязал СБУ открыть производство по ст. 111 (государственная измена) и 114 (шпионаж) в отношении Ермака! Дело связано со сливом операции по "вагнеровцам”, - говорится в сообщении.
Народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев обнародовал новые доказательства того, что СБУ проводила спецоперацию по боевикам так называемой ЧВК "Вагнера", задержанным в Беларуси.
Об этом он рассказал на брифинге в Верховной Раде, передают украинские медиа.
"Первый документ - письмо начальника 5-го управления начальника службы безопасности Украины, департамент контрразведки, датированное 13 июля этого года. В нем он информирует руководителя главного следственного управления СБУ, что в рамках уголовного дела, которое расследуется еще с 2014 года, дело о преступлениях россиян на территории Украины, установлено формирование нового НЗФ, которое осуществляет лицо, что представляется Сергей Петрович ", - сказал нардеп.
Арьев добавил, что он является оперативником украинских спецслужб.
"Поскольку документ не носит грифа "секретно", соответственно, детали спецоперации в этих документах не раскрываются, раскрывается лишь легенда. Этот Сергей Петрович установил анкетные данные и опросил 40 человек боевиков ЧВК "Вагнер". Сейчас есть документальные подтверждения того, что это делали украинские спецслужбы", - сообщил депутат.
Он показал протокол осмотра носителей информации от 25 июля и в рамках дела о нападении России, подписанный следователем СБУ.
"Этот протокол содержит описание осмотра аудиофайлов всех вагнеровцев, которые находились на территории Беларуси в тот момент, подпись также стоит на расшифровках. Это не компилируемый разговор, а расшифровки оперативных действий СБУ", - добавил Арьев.
Он добавил, что у него есть подписанные расшифровки и аудиозаписи.
"Это подтверждает наличие спецоперации. У меня также есть билеты. 25 июля вагнеровцы должны были вылетать из Минска в Стамбул, а затем, по легенде, часть - в Сирию, а другие - в Венесуэлу. Рейс не состоялся, это нам и надо расследовать. По нашей информации, в это время происходила презентация в Офисе президента деталей спецоперации, и именно после этого поступила команда спецоперацию перенести", - подытожил нардеп.
Как видно, история с пресловутыми «вагнеровцами» вскоре станет головной болью не только для Киева, но и для Минска и Москвы.