Германия передала ОЗХО результаты исследований по Навальному
Министерство обороны Германии передало Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) результаты исследований по Алексею Навальному. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя Минобороны ФРГ.
«Результаты проб были переданы в организацию (ОЗХО. — прим. ред). Россия является членом этой организации», — сказал он.
Агентство также сообщает, что представитель кабмина ФРГ Мартина Фиц в этой связи отметила, что в Берлине не видят причин для передачи России доказательств, якобы опираясь на которые Германия обвинила РФ в отравлении Навального.