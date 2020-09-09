В Египте заявили об отравлении сына Мурси

Сын свергнутого президента Египта Мухаммеда Мурси — Абдулла был отравлен смертельной дозой неизвестного ядовитого вещества.

К данному выводу пришли в британской юридической компании Guernica 37, отстаивающей интересы семьи Мурси, сообщает «Анадолу».

Юристы заявили, что располагают достоверной информацией, проливающей новый свет на причины смерти Мурси-младшего.

Абдулла Мурси скончался 4 сентября 2019 года в возрасте 25 лет в больнице в Гизе, к югу от египетской столицы, официально — от сердечного приступа.

Однако адвокаты уверены, что Абдулле ввели смертельную дозу вещества, после чего он был переведен в отдаленное медучреждение. «Совершенно очевидно, что определенные лица в государстве знали об этом факте, который становится известен только сейчас», - отметили юристы Guernica 37.