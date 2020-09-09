Байден пообещал пересадить чиновников на электромобили

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден пообещал в случае своей победы пересадить чиновников на американские электромобили, пишет ТАСС.

«В первую же неделю пребывания в Белом доме я подпишу ряд распоряжений, нацеленных на то, чтобы приобретать товары, произведенные в США», — сказал Байден.

Политик заверил, что использует все возможности, чтобы закрыть лазейки, используемые для обхода этого требования. По его словам, жесткие санкции ждут те компании, которые закупают товары в Китае, утверждая, что произвели их в США.

Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года. Оппонентом действующего главы государства Дональда Трампа выступает бывший вице-президент США демократ Джозеф Байден.