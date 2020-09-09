Трамп уверен, что спас миллионы американцев от коронавируса

Президент США Дональд Трамп вновь отказался взять ответственность за высокую смертность от коронавируса в США, он уверен, что если бы не действия его администрации, "умерли бы миллионы".

"Думаю, если мы бы не делали то, что мы делали, умерли бы миллионы людей. Мы закрыли страну, мы сделали это очень эффективно, мы провели работу, мы узнали об этом ужасном заболевании вместе со всем миром", - сказал Трамп журналистам в среду.

"Думаю, с любой позиции мы провели невероятную работу. Мы вообще не должны были потерять кого-либо, но Китай выпустил что-то, что им не позволено выпускать, это вышло из Китая, попало в Европу и по всему миру. Этого не должно было произойти", - сказал президент США.