Байден обвинил Трампа в замалчивании опасности коронавируса

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден обвинил в Twitter действующего главу государства Дональда Трампа в том, что тот, зная об опасности коронавируса, скрывал это от общественности.

«Он знал. Он лгал нам на протяжении многих месяцев. И в то время, когда смертельно опасная болезнь сметала все на своем пути в нашей стране, он сознательно не выполнял возложенные на него обязанности», — написал Байден.

Политик добавил, что это было предательством американцев, от которого зависели жизни и смерти людей.

США находятся на первом месте в мире по распространению коронавируса: заразились 6,5 миллиона, выздоровели 3,8 миллиона, погибли почти 195 тысяч человек.