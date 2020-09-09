Греческая полиция разогнала слезоточивым газом мигрантов

На греческом острове Лесбос после пожара в лагере мигрантов начались беспорядки, передает телеканал Open.

По информации телеканала, мигранты из сгоревшего лагеря пытались пройти в город Митилини и в порт. Полицейский спецназ применил слезоточивый газ, чтобы не пропустить их в город. Сообщается, что мигранты поджигают траву вдоль дороги, в нескольких местах начались пожары.

В четверг на остров прибудут дополнительные силы полиции, а также суда, на которых разместят часть мигрантов. Для остальных на остров доставят палатки. На Лесбосе объявлен режим ЧС, он будет действовать 4 месяца.

Напомним, ранее сообщалось, что на острове сгорел самый крупный в стране центр приема и идентификации мигрантов и беженцев. Без крова остались 12,8 тыс. человек. Пожар начался вскоре после того, как появилась информация о 35 случаях коронавируса в лагере, возможной причиной возгорания называют поджог.