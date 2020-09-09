Пентагон заказал новую ядерную ракету

Американская корпорация Northrop Grumman выиграла тендер на создание новой межконтинентальной баллистической ракеты для стратегических ядерных сил США, передает BBC.

Стоимость контракта - 13,3 млрд долларов. Northrop Grumman осталась единственной участницей конкурса после того, как в июле из него вышла корпорация Boeing.

Согласно контракту, Northrop Grumman должна разработать полностью новую ракету на смену единственной наземной МБР, стоящей на вооружении в США, LGM-30 «Минитмен-3» разработки и производства корпорации Boeing. Эта ракета была создана еще в 1970-х годах, с тех пор неоднократно модернизировалась и прослужит примерно до 2030-х годов. Трехступенчатая ракета способна нести три боеголовки, хотя в настоящее время их число сокращено до одной.

Новый контракт предусматривает создание новой ракеты к февралю 2029 года. Ее характеристики неизвестны, но глава командования глобальных ударов ВВС США Тим Рей заявил, что она должна обладать «повышенной точностью, увеличенной дальностью и улучшенной надежностью».