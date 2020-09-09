Россия отказалась закупать иностранные вакцины от коронавируса

Россия не планирует закупать иностранные вакцины от COVID-19, полагаясь на отечественные препараты. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источники.

Как пояснили изданию, в постпредстве России при отделении ООН в Женеве заявили, что аналогичных позиций придерживаются и другие государства, обладающие мощным потенциалом в сфере биотехнологий.

Кроме того, дипломаты отметили, что наличие в России солидной научно-производственной базы и широкого спектра перспективных вакцин на разных стадиях испытаний позволяет говорить о заинтересованности российских организаций в налаживании взаимодействия с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и исполнителями международного механизма по всеобщей вакцинации COVAX.

По информации СМИ, ряд государств, в том числе Великобритания, США и Япония, не спешат присоединяться к этому механизму и ограничиваются двусторонними сделками на поставки вакцин. При этом в ВОЗ пояснили, что реакция на пандемию должна быть коллективной.