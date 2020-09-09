Евросоюз призвал завершить диалог Сербии и Косово

Диалог руководства Сербии и косовоалбанских властей под эгидой ЕС в Брюсселе спустя 10 лет пора успешно завершить, заявил спецпредставитель Евросоюза по переговорам Белграда и Приштины Мирослав Лайчак.

Новый раунд политического диалога на высоком уровне между Белградом и Приштиной при содействии ЕС, в котором принимали участие президент Сербии Александр Вучич и "премьер" Косово Авдулах Хоти, прошел в понедельник в Брюсселе. Ранее сербская делегация во главе с Вучичем совершила двухдневный визит в США, где провела переговоры с Хоти, по итогам которых стороны подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента США Дональда Трампа.

"Сегодня отмечается 10 лет с тех пор, как ГА ООН приветствовала готовность ЕС содействовать процессу диалога Белграда и Приштины. Сейчас пора привести его к успешному завершению", - написал Лайчак в Twitter.