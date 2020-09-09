Так ли это на самом деле? Чтобы ответить на этот вопрос, посмотрим, когда и с какой целью был создан в свое время Совет финстабильности и какая цель поставлена перед Экономическим советом.

Совет финансовой стабильности Азербайджана был создан в июле 2016 года. Страна только пережила две страшные девальвации национальной валюты, а курс маната все еще испытывал высокую волатильность, на что были внешние и внутренние причины. Глобальный экономический кризис и многократный спад цен на нефть сочетались с валютным ажиотажем, вызванным нечистыми на руку банкирами внутри страны. Созданная Палата по надзору за финансовыми рынками тоже не справлялась с поставленной задачей. Долго так продолжаться не могло, и глава государства создал Совет финстабильности с широкими полномочиями. Цель его состояла в обеспечения дальнейшего укрепления макроэкономической стабильности и финансовой устойчивости страны, проведения скоординированной политики в этой сфере, достижения эффективного регулирования и правоприменительной практики.

Уже в следующем году стали улучшаться макроэкономические показатели, стабилизировался курс маната, да так, что о курсовой политике Центробанка стали ходить легенды. Его управляемый плавающий курс уже не первый год держит отношение доллара к манату на уровне 1,7.

Впоследствии Палата была ликвидирована, она потеряла свою актуальность и стала лишь мешать дальнейшему развитию финрынка страны. Финансовый рынок стабилизировался, основную свою задачу Совет финстабильности выполнил. А после передачи всех полномочий по финансовому рынку Центробанку он также мог превратиться в очередное лишнее бюрократическое звено.

Появлению же Экономического совета способствовала новая обострившаяся ситуация. Новый глобальный кризис, вызванный пандемией коронавируса, стал мощным испытанием на прочность экономик различных стран. Мир объединил усилия в борьбе с самим коронавирусом, но вызванные им экономические проблемы каждой стране предстоит решать самой. Азербайджан, в принципе успешно ведет борьбу с последствиями пандемии. Но результаты слишком велики, а когда она закончат свою разрушительную деятельность - неизвестно. Много и других проблем. Вот и назрела необходимость в новой оперативной структуре, наделенной большими полномочиями и с дальним прицелом.

Да, снижение в последние годы темпов экономического роста в мировой экономике, значительное повышение конъюнктуры цен на товарных рынках, увеличение хрупкости глобальной финансовой стабильности, в частности, пандемия коронавируса и ограничение в связи с этим социально-экономической активности в большинстве стран поставили новые вызовы и перед экономикой Азербайджана. Для устойчивого сохранения и дальнейшего повышения достигнутого уровня социально-экономического благосостояния в неблагоприятной глобальной среде необходимо усилить международную конкурентоспособность национальной экономики, минимизировать зависимость ее от нефтяных доходов, сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность. То есть, финансовая стабильность вновь сохраняет свою актуальность, но в первые ряды выходят уже другие факторы. И не только эти задачи стоят перед новым советом.

За прошедшие 20 лет ВВП страны вырос в 3 раза. А в очередном десятилетии один из важнейших предстоящих стратегических вызовов президент Ильхам Алиев видит в обеспечении двукратного роста экономики для повышения социально-экономического благосостояния населения страны. А для этого необходимо обеспечить формирование и развитие новых механизмов, определение приоритетов национального развития, основанных на создании более устойчивых и инклюзивных источников экономического роста, в особенности, привлечении частных инвестиций, в том числе прямых иностранных инвестиций. Надо расширять ненефтяной экспорт, активно подключаться к глобальной стоимостной цепочке, радикально улучшать инвестиционную среду, еще более повышать качество человеческого капитала, адаптироваться к требованиям бизнеса, более эффективно защищать право собственности, выполнять другие «дружественные бизнесу» стратегические задачи.

А для адекватного ответа на стратегические вызовы, обеспечения успешного перехода к новой модели экономического развития, формирования для этого рамок экономической политики и экономических реформ требуется создать новые рамки стратегического управления экономической политикой. И эти рамки должны обеспечить формирование стратегии, цель которой заключается в ускорении социально-экономического развития страны и модернизации национальной экономики в постпандемический период, в частности, подготовку и успешное претворение в жизнь программы экономических реформ.

Вкратце можно сказать, что Экономическому совету предстоит предоставить главе государства предложения по определению направлений реформ и экономической политики в ближайшие 10 лет для сохранения в Азербайджане макроэкономической стабильности и социально-экономического развития. Этого, думается, достаточно, чтобы понять, какая разница между Советом по финстабильности и Экономическим советом. И если Совету по финстабильности удалось за короткий срок выправить ситуацию на финансовом рынке, то можно выразить уверенность и в том, что Экономическому совету также удастся справиться с поставленной перед ним задачей и добиться двойного роста экономики страны за десятилетие.