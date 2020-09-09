В правящей Либерально-демократической партии Японии началась подготовка к процедуре избрания нового лидера после отставки легендарного премьера Синдзо Абе, руководящего страной рекордное время – с 2012 года. Об этом еще несколько дней подробно писал haqqin.az с экскурсом в политическую историю страны. Но обновление японского руководства совсем не означает его омоложения: если Абе 65 лет, его сменщику, генеральному секретарю кабинета Ёсихидэ Суге 71 год. Суга настоящий партийный ветеран и соратник уходящего премьера, так что преемственность японской политике гарантирована.

Голосование внутри партии, в котором примут участие члены парламента от ЛДП и региональные представители, состоится 14 сентября, затем 16 сентября пройдет голосование в парламенте, где у партии большинство, и в этот день Япония получит нового главу правительства, которым в силу положения становится лидер правящей партии. Хотя в борьбе за эту позицию участвуют также бывший министр обороны Шигеру Ишиба и экс-министр иностранных дел Фумио Кишида, неоспоримое преимущество по поддержке у однопартийцев именно у Ёсихидэ Суги, до 70% голосов.

Если Абэ принадлежит к известной политической семье, то Суга выходец из самых что ни на есть низов. Обращаясь к однопартийцам, он подчеркнул это обстоятельство: «Когда я приехал в Токио 50 лет назад, я не мог себе представить, где окажусь сейчас. Даже простой человек, как я, если будет много работать, может стать премьер-министром. Это настоящая демократия». На самом деле в Японии очень тяжело сделать карьеру без соответствующих связей, которые дают семейное и материальное положение. Но Суге удалось почти невероятное.

Его родители выращивали клубнику в одной из северных провинций, но сын не захотел наследовать дело, а уехал в Токио и поступил в университет, зарабатывая на жизнь и учебу работой на фабрике по производству картонных коробок. Он не упустил свой шанс, когда пришлось десять лет служить секретарем влиятельного политика. Суга не просто помогал боссу, а внимательно изучал политическое закулисье и обрастал полезными знакомствами. Депутатом он стал в 48 лет, совсем уже не молодым человеком, но с огромным опытом.

Главное свое решение Ёсихидэ Суга принял, когда выбрал в качестве ледокола для своей карьеры Синдзо Абэ, став его верным соратником и доверенным лицом. Он принял участие в первом, неудачном походе Абе в качестве премьера в 2007 году, и сделал все, чтобы тот вернулся в 2012-м. За это время он полностью взял под свой контроль партийный аппарат ЛДП, подчинив его своему влиянию и став незаменимым человеком в японской системе власти, - именно поэтому сейчас некоторые сравнивают его карьерный рост с продвижением виртуозного аппаратчика Сталина. И вот наступил момент, когда все затраченные усилия дали результат: он возглавит Японию.

Именно роль соратника Абэ подчеркивает, что Суга не станет менять нынешний политический и экономический курс. В этом и нет смысла: по последним опросам, правительство поддерживают 62,4% японцев, а 48% довольны тем, что на смену Абэ придет Суга.