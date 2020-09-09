Человечеству предсказали «эпоху беспорядка»

В аналитике банка отмечается, что главными характеристиками новой эпохи будет «холодная война» между США и Китаем, рост глобального долга и усиление позиций миллениалов.

В исследовании также подчеркивается, что «не всякий беспорядок является плохим». Среди ключевых тем нового времени Deutsche Bank выделяет усиление экономического веса Китая и ухудшение его отношений с США на этом фоне, новый импульс для интеграционных процессов в Европе после пандемии COVID-19, дальнейшее распространение политики «вертолетных денег».

Кроме того, банк отмечает вероятный рост инфляции, усиление экономического неравенства на первых порах постковидной эпохи, но в дальнейшем изменение тренда в сторону увеличения налогов с богатых, ужесточение конкуренции между поколениями, рост озабоченности вопросами изменения климата и новой технологической революции.