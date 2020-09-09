На фронте продолжают стрелять

Вооруженные силы Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 44 раза, сообщает Минобороны Азербайджана.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 44 раза", - отметили в Минобороны.

По данным ведомства, с позиций, расположенных в селах Мосесгех, Чинари на территории Бердского района, а также на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селах Агдам, Коханеби, Эсрик Джирдахан Товузского района, Гаравелилер Кедабекского района.

"Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Тагибейли, Юсифджанлы Агдамского района, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Агдамского районов", - отмечает Минобороны.