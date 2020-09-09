Российский политик Алексей Навальный полностью пришел в себя после того, как его вывели из медицинской комы в берлинской клинике «Шарите», и вспомнил все события перед отравлением вплоть до того, как потерял сознание в туалете самолета. Об этом сообщают The Insider, Bellingcat и Der Spiegel.

По данным изданий, состояние здоровья российского оппозиционера «лучше, чем можно было бы ожидать в такой ситуации». Навальному даже удалось вспомнить события, предшествовавшие его отравлению, пишет The Insider.

The Insider также отмечает, что к Навальному начали пускать посетителей — до этого в его палату пускали только врачей и супругу.

Издание также отмечает, что, по мнению врачей, физически Навальному удастся восстановиться на 90%, а психически он уже полностью пришел в себя.

8 сентября в «Шарите» сообщили, что Навального вывели из медикаментозной комы и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, его состояние улучшилось, он начал реагировать на речь.

В свою очередь, Der Spiegel пишет, что число сотрудников полиции, охраняющих Алексея Навального в немецкой клинике, увеличено в связи с тем, что есть «угроза нового нападения».

«Я был бы рад, если бы то, что пишет Der Spiegel было правдой, но к сожалению, в этой статье присутствует огромное количество фактических ошибок», - заявил «Медузе» соратник Навального Леонид Волков, не уточняя подробностей.