В Грузии антирекорд новых случаев коронавируса

В Грузии число выявленных случаев заражения коронавирусом за последние сутки увеличилось на 57. Это самый высокий суточный показатель за всю историю пандемии в стране, пишет Sputnik Грузия.

По данным официального сайта StopCov, общее количество зараженных в стране оставляет 1 830. За последние 24 часа вылечились шесть человек, с начала пандемии - 1 334 пациента. Скончались 19. В карантине в настоящее время находятся 5 882 человека, в стационарах под наблюдением врачей - 390.