Помпео допустил причастность высокопоставленных россиян к инциденту с Навальным

Госсекретарь США Майкл Помпео прокомментировал случившееся с российским оппозиционером Алексеем Навальным с точки зрения восприятия этой ситуации в мире. Его спросили об этом в интервью в радиошоу Бена Шапиро, расшифровка опубликована на сайте Госдепартамента.

"Думаю, что люди во всем мире правильно воспринимают такие действия. И когда они видят попытку отравить диссидента и они признают, что есть существенный шанс, что это исходило от высокопоставленных российских чиновников, думаю, что в этом нет ничего хорошего для российского народа. Думаю, что в этом нет ничего хорошего для России", - приводит слова главы Госдепа Интерфакс.

По его мнению, люди это видят и приходят к выводу, что страны, которые хотят играть важную роль на мировой сцене, не этим должны заниматься, а, наоборот, должны продвигать свободу и демократию.

Помпео допустил, что мировое сообщество могло думать иначе 10, 15 или 20 лет назад, но с тех пор оно стало более зрелым и пришло к пониманию, что нормальным государствам такими методами действовать нельзя, и в итоге "это будет дорого стоить россиянам".

Госсекретарь заверил, что США и их европейские союзники сделают все от них зависящее, чтобы узнать, кто несет ответственность за случившееся с Навальным, и будут добиваться привлечения их к ответственности. Какие именно меры со стороны Вашингтона могут быть приняты, он уточнять не стал, сославшись, что не хочет предварять решения президента Дональда Трампа.