Баку и Минск обсудили двустороннее сотрудничество

8 сентября 2020 года состоялись переговоры посла Беларуси в Азербайджане Геннадия Ахрамовича с первым заместителем премьер-министра Азербайджана, сопредседателем Межправительственной белорусско-азербайджанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Ягубом Эюбовым. Об этом сообщается на сайте посольства Беларуси в Азербайджане.

Согласно информации, в ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества в различных областях, в первую очередь торгово-экономической сфере.

На встрече речь также шла о поставках белорусской продукции на азербайджанский рынок и реализации ряда взаимовыгодных проектов.