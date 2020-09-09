Вильям Имишлинский подал апелляционную жалобу

Арестованный экс-глава ИВ Имишлинского района Вильям Гаджиев подал жалобу в Бакинский апелляционный суд на решение о продлении в отношении него меры пресечения в виде ареста, сообщает haqqin.az.

Жалоба будет рассмотрена сегодня в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Али Сейфалиева.

Напомним, 6 мая 2020 года решением Сабаильского районного суда в отношении Вильяма Гаджиева была выбрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. 2 сентября 2020 года арест Вильяма Гаджиева был продлен.

Вильяму Гаджиеву предъявлены обвинения по статьям 308 (превышение должностных полномочий), 179 (присвоение) и 331 (получение взятки) УК Азербайджана.