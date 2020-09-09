«Марсианское» небо над Сан-Франциско фото
Один из крупнейших городов США Сан-Франциско утром в среду погрузился в мутно-красную мглу. Небо над городом напоминало марсианское.
Причина – густой и едкий дым от бесчисленных лесных пожаров, смешанный с облаками и туманом.
Одни жители города говорят, что проснулись на Марсе, другие утверждают, что это похоже на солнечное затмение.
Оранжевый цвет возникает из-за явления, известного как рассеяние Ми. Небо становится оранжевым или красным, когда дым от лесных пожаров проникает в воздух. Частицы дыма, такие как пыль и сажа, блокируют попадание солнечного света, поэтому в 11 часов утра Сан-Франциско выглядел так, как будто была ночь, пишет издание Машины и механизмы.
Сан-Франциско — один из многих городов, которые в настоящее время борются с последствиями пожаров в Калифорнии, а также в других местах на Западном побережье США.