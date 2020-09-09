Саакашвили: «Я уже не тот Миша, которым был»

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в случае победы его партии «Единое национальное движение» на предстоящих в октябре парламентских выборах и вступления в должность премьер-министра пообещал не вступать в конфронтацию с Россией. Об этом сообщает Интерфакс.

«Нашей задачей не является конфронтация с Россией, наша задача — правильное решение внутренних проблем, и мы их решим, в том числе в долгосрочной перспективе и проблему, связанную с нашими внутренними территориями. Сейчас необходимо вытаскивать страну из болота, а не вступать с кем-то в конфронтацию», - заявил политик.

Саакашвили рассказал, что в последние годы он дал правильную оценку накопленному опыту: «Я уже не тот Миша, которым был. Это и хорошо, и плохо. В каком-то смысле это хорошо, так как те семь лет, в течение которых я не находился в Грузии, стали достаточными для размышлений, переоценки».

При этом Саакашвили заявил о готовности возглавить правительство Грузии на срок не более двух лет, чтобы затем вернуться в Украину, где у него есть серьезная поддержка со стороны населения. «Меня действительно не привлекают никакие должности и кабинеты. Я уже вошел в историю, но в Грузии надо многое менять, чтобы страна не погибла. Я считаю, что мы должны передать власть в Грузии новому поколению политиков, и в этом я вижу свою новую историческую миссию, если для этого понадобятся внеочередные парламентские выборы, то надо и это решить сообща», - сказал он.

Решение выдвинуть Саакашвили на пост премьер-министра Грузии в случае победы на предстоящих парламентских выборах прозвучало 7 сентября от оппозиционных партии «Единое национальное движение» и объединения «Сила в единстве». Выборы пройдут 31 октября.