Дорожная полиция обратилась к пассажирам автобусов

Как сообщили в Главном управлении, в последнее время в столичных автобусах некоторые водители и пассажиры не пользуются медицинскими масками, наблюдается чрезмерная плотность пассажиров в автобусах.

Несоблюдение социальной дистанции пассажирами увеличивает риск массового заражения коронавирусом. Предполагается, что рост числа случаев заражения на территории Азербайджана связан именно с этим фактором, отмечается в сообщении дорожной полиции.

С целью предотвращения вышеуказанных случаев, Главное управление дорожной полиции МВД просит участников движения, в частности, пользующихся общественным транспортом пассажиров в обязательном порядке использовать маски, не садиться в переполненные автобусы, учитывать важность соблюдения социальной дистанции в транспортном средстве.