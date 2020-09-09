Какая будет погода завтра в Азербайджане
Завтра, 11 сентября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, к ночи местами ожидается кратковременный дождь, ветер юго-восточный, сообщает Национальная служба гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 20-23, днем 27-31 градус тепла, в Баку ночью 20-22, днем 28-30 градусов тепла.
Атмосферное давление - 762 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70%, днем 30-35%.
На пляжах Апшерона ожидается юго-восточный ветер. Температура морской воды составит 23-25 градусов.
В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако вечером на некоторых горных территориях ожидаются кратковременные грозовые дожди, ветер восточный. Ночью 16-21, днем 30-35, в горах ночью 10-15, днем 19-24 градуса тепла.