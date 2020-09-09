Назван самый мощный смартфон в мире
Создатели популярного бенчмарка AnTuTu, который измеряет в баллах производительность Android-смартфонов, объявили о том, какое устройство стало наиболее мощным по итогам августа 2020 года. Глобальный рейтинг включает десять моделей, заявили разработчики.
Верхние семь строчек топа заняли смартфоны, построенные на платформе Qualcomm Snapdragon 865, передает РИА Новости.
"Золото" рейтинга досталось смартфону Asus ROG Phone 3 — необычной модели для мобильных геймеров, набравшей 615 тысяч баллов. Второе и третье места за OnePlus 8 Pro и Oppo Find X2 Pro, которые работают на SoC Snapdragon 865. Четвертое место неожиданно занял Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, построенный на той же платформе, что и ROG Phone 3.
Три последних строчки занимают смартфоны Samsung, использующие фирменные процессоры Exynos 990.
В рейтинг не попали ни флагманы Huawei, ни смартфоны, использующие процессоры MTK.
Бенчмарк AnTuTu определяет вычислительные мощности центрального процессора и графического видеоускорителя, а также скорость оперативной памяти и встроенного накопителя.