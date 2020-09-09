Назван самый мощный смартфон в мире

Верхние семь строчек топа заняли смартфоны, построенные на платформе Qualcomm Snapdragon 865, передает РИА Новости.

Создатели популярного бенчмарка AnTuTu, который измеряет в баллах производительность Android-смартфонов, объявили о том, какое устройство стало наиболее мощным по итогам августа 2020 года. Глобальный рейтинг включает десять моделей, заявили разработчики.

"Золото" рейтинга досталось смартфону Asus ROG Phone 3 — необычной модели для мобильных геймеров, набравшей 615 тысяч баллов. Второе и третье места за OnePlus 8 Pro и Oppo Find X2 Pro, которые работают на SoC Snapdragon 865. Четвертое место неожиданно занял Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, построенный на той же платформе, что и ROG Phone 3.

Три последних строчки занимают смартфоны Samsung, использующие фирменные процессоры Exynos 990.

В рейтинг не попали ни флагманы Huawei, ни смартфоны, использующие процессоры MTK.

Бенчмарк AnTuTu определяет вычислительные мощности центрального процессора и графического видеоускорителя, а также скорость оперативной памяти и встроенного накопителя.