Участники акции «Хочу в Россию» требуют встречи с Пашиняном и угрожают голодовкой

Граждане Армении, требующие от властей страны открыть границы с Россией, устроили очередную акцию протеста возле здания правительства в Ереване с целью добиться встречи с премьер-министром Николом Пашиняном, сообщает Sputnik Армения.

Участники митинга требовали провести переговоры с властями Грузии и России, чтобы они смогли уехать из Армении в РФ.

"Это для нас не прогулка или еще что-то. Мы хотим воссоединиться с нашими семьями. Поэтому правительство должно помочь и пойти нам навстречу", - сказала одна из участниц акции.

Протестующие пришли к зданию с детьми и плакатами с надписями "Хочу в Россию", "Требуем содействия премьера". Они несколько часов простояли у здания правительства, однако встреча с премьером так и не состоялась. Теперь протестующие угрожают начать голодовку.