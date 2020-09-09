В Европе новый всплеск, в Грузии запрещены застолья

Испания, сильно пострадавшая на первом этапе распространения эпидемии, в понедельник первой из европейских стран преодолела планку в полмиллиона заболевших. В Мадриде объявлено о закрытии ночных клубов, ужесточается режим работы ресторанов.

Возвращение людей из летних отпусков, в которых они себе не смогли отказать, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, ожидаемо привело к росту числа заболевших.

В соседней Португалии зафиксировали 646 новых случаев, это самое высокое число с 20 апреля. Еще в начале августа средний уровень выявленных больных был около ста в день.

Впервые с начала пандемии в Чехии обнаружили в сутки больше тысячи больных. Для сравнения: в марте пиковым значением было 377 больных в сутки, а в сентябре меньше полутысячи еще не было. В ответ вводится обязательное ношение масок в общественных помещениях.

Наибольшее число новых случаев в сутки с апреля в Нидерландах: 1140 больных. Вспышка в Австрии: 502 случая, за день до этого – 520, что также не случалось с 1 апреля. В Венгрии отреагировали на рост заболеваемости запретом на посещение больниц, усмотрев в этом один из способов заражения и распространения коронавируса.

Но и прочий мир от Европы не отстает, а кое-где ситуация и пострашнее. Хотя число случаев в европейских странах растет, все отмечают заметное уменьшение смертности. Все-таки худо-бедно тут научились поддерживать больных пациентов. А вот в Индии восьмой день подряд фиксируют больше тысячи именно умерших от коронавируса. Штат Флорида сообщает о двухстах умерших в день. В Пуэрто-Рико умерло в сутки 18 человек, но это рекорд за все время эпидемии. Чтобы воспрепятствовать распространению заразы, в Индонезии опять вернулись к закрытию увеселительных заведений и храмов.

Грузия, известная своими застольями, запретила проведение массовых торжеств: свадеб, поминок, юбилеев с приглашением гостей.

Общая картина на начало осени выглядит пугающе. До обещанной вакцины еще нескоро, а тут еще специалисты из Оксфордского университета, где такую вакцину разрабатывают, сообщили о приостановке тестирования, поскольку у одного из пациентов, участвовавшего в эксперименте, обнаружились побочные эффекты.

Вообще-то это обычное дело при клинических испытаниях лекарств, но в ситуации, когда весь мир ждет и торопит, всякая задержка воспринимается как ЧП. Да, наверное, чрезвычайным происшествием и является, поскольку означает, что избавление отодвигается во времени.