Израиль строит военный плацдарм для Эмиратов актуальный комментарий
Члены Палаты представителей Йемена потребовали от премьера официально проинформировать, что делают израильские военные на юге страны. Депутаты считают, что ОАЭ создают на острове Сокотра свой военный и разведывательный форпост, а Израиль содействует этому проекту.
Новости о совместной «базе» Эмиратов и Израиля на йеменской Сокотре поначалу вызвали скандал на местном уровне, разжигать который начали проирански настроенные представители хуситов.
И действительно, мало того что Эмираты ведут собственную партию в Йемене, так еще и подконтрольные им силы Южного переходного совета (ЮПС) захватили йеменский остров Сокотра, выбив оттуда части центрального правительства, финансируемого из Эр-Рияда. То есть, по сути, преподнесли Абу-Даби «на блюдечке с голубой каемочкой» этот лакомый с геополитической точки зрения остров.
Ну а поскольку ОАЭ теперь стремительно замиряются с израильтянами – то тема Сокотры вообще становится крайне болезненной для Тегерана. Потому как контроль над этим островом любых антииранских сил сводит на нет все угрозы Тегерана остановить судоходство в Баб-эль-Мандебском проливе и на Красном море.
Мало того – делает бессмысленными все вложения, которые в течение нескольких лет иранская сторона делала в хуситов, постепенно и за немалую цену превращая движение «Ансараллах» в инструмент своей местной (йеменской) и региональной политики.
Напомню знаменитую поговорку британцев XIX века, которые прекрасно умели в геополитику и в контроль над важнейшими торговыми путями: «Кто господствует над Сокотрой, тот держит в руках ключ от семи главных морей мира», ведь именно здесь встречаются Индийский океан и Персидский залив.
На страницах haqqin.az уже говорилось о том, что Сокотра из «острова блаженства» имеет все шансы превратиться в одну из «больших бомб» Ближнего Востока, которая может взорваться в любой момент.
И, похоже, этот прогноз сбывается, во всяком случае, с появлением там израильско-эмиратского разведывательного пункта, как говорил один политический деятель прошлого века, «процесс пошел».
Конечно, ни о какой полноценной военной или разведывательной базе речь пока не идет, но размещение там пары станций радиоэлектронного слежения из арсенала израильского подразделения Unit 8200 вполне достаточно для контроля над морскими коммуникациями через Баб-эль-Мандебский пролив и прилегающими к нему территориями Ирана.
Но и такое достаточно ограниченное присутствие уже является существенным успехом для Израиля, что, разумеется, не может оставить Тегеран и его йеменских прокси равнодушными – так что громы и молнии от хуситов и иранских политиков в сторону Сокотры мы еще услышим.
Во всяком случае, помощник спикера иранского парламента по международным делам Хусейн Амир Абдуллахян уже выступил с заявлением о том, что теперь, после нормализации отношений между ОАЭ и Израилем, любой «агрессивный шаг» еврейского государства против Ирана приведет к тому, что ОАЭ тоже будут, в глазах Тегерана, нести за него ответственность.
На Сокотре также далеко не все довольны текущим развитием событий. И если раньше они обвиняли Абу-Даби в намерении отторгнуть архипелаг от Йемена «под предлогом защиты от Турции и Катара», то теперь говорят о том, что ОАЭ «привели на остров блаженства Израиль».
Впрочем, ни Эмираты, ни их прокси из Южного переходного совета (ЮПС) особого внимания на шум, поднятый вокруг возможного израильского присутствия на Сокотре, не обращают. Еще в июне нынешнего года, когда соглашение между ОАЭ и Израилем существовало только в проекте, директор Управления внешних связей ЮПС заявлял, что этот совет является неотъемлемой частью арабской системы и готов установить отношения с Израилем, если это не будет противоречить национальным интересам.
А национальные интересы Йемена, этого аравийского болота, в котором увязнет кто угодно, можно трактовать чрезвычайно широко. Да и не будут серьезные игроки в регионе особо зацикливаться на проблемах Сокотры и того, что с этим связано. Арабо-израильское соглашение о примирении запустило процесс кардинального переформатирования региона, создания новой системы балансов, сдержек и противовесов.
В таких случаях возмущение проиранских кругов в Йемене вокруг появления израильтян на «острове блаженства» просто проигнорируют: «Драконово дерево на Сокотре рубят – щепки летят».