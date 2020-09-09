Икрам Нур, автор haqqin.az 14:35

Члены Палаты представителей Йемена потребовали от премьера официально проинформировать, что делают израильские военные на юге страны. Депутаты считают, что ОАЭ создают на острове Сокотра свой военный и разведывательный форпост, а Израиль содействует этому проекту. Новости о совместной «базе» Эмиратов и Израиля на йеменской Сокотре поначалу вызвали скандал на местном уровне, разжигать который начали проирански настроенные представители хуситов.

И действительно, мало того что Эмираты ведут собственную партию в Йемене, так еще и подконтрольные им силы Южного переходного совета (ЮПС) захватили йеменский остров Сокотра, выбив оттуда части центрального правительства, финансируемого из Эр-Рияда. То есть, по сути, преподнесли Абу-Даби «на блюдечке с голубой каемочкой» этот лакомый с геополитической точки зрения остров. Ну а поскольку ОАЭ теперь стремительно замиряются с израильтянами – то тема Сокотры вообще становится крайне болезненной для Тегерана. Потому как контроль над этим островом любых антииранских сил сводит на нет все угрозы Тегерана остановить судоходство в Баб-эль-Мандебском проливе и на Красном море. Мало того – делает бессмысленными все вложения, которые в течение нескольких лет иранская сторона делала в хуситов, постепенно и за немалую цену превращая движение «Ансараллах» в инструмент своей местной (йеменской) и региональной политики. Напомню знаменитую поговорку британцев XIX века, которые прекрасно умели в геополитику и в контроль над важнейшими торговыми путями: «Кто господствует над Сокотрой, тот держит в руках ключ от семи главных морей мира», ведь именно здесь встречаются Индийский океан и Персидский залив. На страницах haqqin.az уже говорилось о том, что Сокотра из «острова блаженства» имеет все шансы превратиться в одну из «больших бомб» Ближнего Востока, которая может взорваться в любой момент. И, похоже, этот прогноз сбывается, во всяком случае, с появлением там израильско-эмиратского разведывательного пункта, как говорил один политический деятель прошлого века, «процесс пошел». Конечно, ни о какой полноценной военной или разведывательной базе речь пока не идет, но размещение там пары станций радиоэлектронного слежения из арсенала израильского подразделения Unit 8200 вполне достаточно для контроля над морскими коммуникациями через Баб-эль-Мандебский пролив и прилегающими к нему территориями Ирана.