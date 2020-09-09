Датские ультраправые устроили антиисламскую провокацию в Швеции

Члены ультраправой датской организации Stram Kurs («Жесткий курс») организовали антиисламскую акцию в районе Ринкеби в Стокгольме, в ходе которой сожгли страницы из копии священного Корана. Об этом сообщает Anadolu.

Согласно информации, ультранационалисты ранее обратились к шведским властям с требованием санкционировать 12 сентября антиисламские акции в районах Стокгольма, где компактно проживают мусульмане, но получили отказ.

В прошлом месяце сторонники Stram Kurs уже устраивали провокацию в шведском Мальмё, которая привела к массовым беспорядкам.