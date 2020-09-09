Министерство труда и социальной защиты населения предоставило в Акстафе семьям шехидов и инвалидам войны 16 новопостроенных частных домов. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Минтруда.

На церемонии было отмечено, что в 2018 году семьям шехидов и инвалидам войны было предоставлено в три раза больше предусмотренного - 626 квартир и частных домов, в 2019 году - 934 квартиры и частных дома, это на 50 процентов больше, чем в 2018 году. В 2020 году предусмотрена передача лицам из этой категории как минимум 1 500 квартир и частных домов. В целом из запланированных 1 500 квартир и частных домов семьям шехидов и инвалидам войны с учетом частных домов, предоставленных в Ленкорани, уже переданы 568 квартир и частных домов (534 квартиры и 30 частных домов), остальные квартиры и частные дома будут сданы до конца года.

Было отмечено, что в целом за прошедший период семьям шехидов и лицам с инвалидностью было предоставлено 8 156 квартир и частных домов. Он также напомнил, что лицам этих категорий в 2018 году было предоставлено 265, а в 2019 году – 600 автомобилей.

Также было сказано, что в 2020 году им планируется предоставить 400 автомобилей, 150 из которых уже переданы этим лицам, до настоящего времени инвалиды войны и приравненные к ним лица обеспечены 6 900 автомобилями.

Члены семей шехидов и инвалиды Карабахской войны выразили признательность президенту Ильхаму Алиеву за высокую заботу, проявляемую по усилению их социальной защиты, обеспечению новыми домами.