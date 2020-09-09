Евгений Бай, спецкорр haqqin.az, Вашингтон 14:52

«Ну теперь ты кто - азиат или инвалид?» - спрашивает герой американского вестерна, небритый брутальный мачо, другого, такого же. — «Теперь я лесбиянка», - отвечает он. Эта карикатура лучше, чем многие жаркие дебаты, отражает то, что было предложено уважаемой Американской киноакадемией по внедрению новых стандартов присуждения премии «Оскар». Их десятки, но главные - следующие. Теперь один из главных героев или героев второго плана в категории «Лучший фильм» обязательно должен быть темнокожим, азиатом, выходцем из Латинской Америки, с Ближнего Востока или представителем иной этнической группы. Не менее трети актерского состава фильма должно быть представлено женщинами, этническими представителями, членами ЛГБТ или людьми с ограниченными возможностями. Основная тема картины должна обязательно касаться расовых, гендерных проблем или проблем людей с ограниченными возможностями.

После того как на волне расовой революции в Америке были свергнуты с постамента памятники национальным героям, которых обвинили в угнетении чернокожих, после исключения из числа шедевров фильма «Унесенные ветром» и книги «Убить пересмешника» (в них некорректно показана жизнь рабов), после того как была поставлена под вопрос правомерность того, что в шахматы первыми должны ходить белые фигуры, борцы за расовое равноправие добрались и до киноиндустрии. Справедливости ради замечу, что эта их борьба за равные с белыми и здоровыми людьми правами для чернокожих, женщин и инвалидов идет уже не первый год. А именно с церемонии «Оскара» в 2016 году, которая была названа OscarSoWhite - «Такой белый Оскар». Тогда все 20 получивших статуэтки исполнителей главных и второстепенных ролей оказались белыми. И это происходило второй год подряд, что и вызвало возмущение темнокожих режиссеров и продюсеров. Они провели скрупулезный анализ всей 88-летней истории «Оскара» и выяснили, что за эти десятилетия лишь 14 чернокожих актеров получили награды за исполнение главных ролей. Первой была Хэтти МакДэниэл в упомянутом фильме «Унесенные ветром» (1940 год), последней - родившаяся в Мексике Лупита Нионго, сыгравшая в фильме «12 лет рабства».

Деятели киноиндустрии забили тревогу. В защиту угнетенных цветных выступил актер Джордж Клуни, а его поддержала крупная артиллерия в лице тогдашнего президента Барака Обамы. Было решено резко увеличить число фильмов - номинантов с участием женщин и афроамериканцев и им следовало отдавать приоритет. Так оно вскоре и получилось. В 2019 году главный «Оскар» и еще два других приза получила, на мой взгляд, слабенькая картина «Зеленая книга». В ней рассказывалось о том, как известный, богатый и образованный черный музыкант нанимает для поездок по стране на автомобиле белого, совсем небогатого и необразованного вышибалу из местного ресторана. После двух месяцев странствий они становятся друзьями - прямо-таки настоящий тортик к Рождеству, которым заканчивается картина - приторный и невкусный. Но теперь речь идет не просто об увеличении числа отмеченных ролей с участием женщин, цветных, представителей сексуальных меньшинств и инвалидов. В повестке дня - радикальная ломка всех доселе существовавших канонов, определявших свободу творчества. Но в интервью изданию Hollywood Reporter президент Американской киноакадемии Дэвид Рубин оправдывает принятые меры. «Мы не ограничиваем свободу творчества, а лишь расширяем ее, в минувшие дни мы получили десятки тысяч благожелательных отзывов, хотя многие даже упрекают нас в том, что мы не пошли слишком далеко», - говорит он. «Пойти слишком далеко» означало бы, наверное, введение специальной квоты для трансгендеров, ведь эта социальная группа стала в Америке многочисленной и весьма уважаемой, и ей в кинематографе безусловно следует отдавать приоритет! Новые стандарты присуждения «оскаров» вступят в силу лишь в 2024 году, и до этого многое может поменяться. Например, Голливуд может покинуть большинство белых актеров, режиссеров, которым там просто нечего будет делать. Процесс этот уже начался. Как пишет британская газета Daily Mail, «чернокожий режиссер и продюсер Джордан Пил (премия "Оскар" за фильм "Прочь") заявил, что ни за что не поручит главную роль белому актеру - мол, я на белых уже достаточно насмотрелся! Автор статьи пишет, что, если бы такое сказанул белый режиссер о черном актере, его карьера была бы на этом закончена. Но "расиста навыворот" поддерживает Ава ДюВерней, режиссер фильмов "Сельма" и "Излом времени", написавшая в своем Twitter: "Мы, чернокожие, имеем право не нанимать тех, кто нас так долго унижал". Исполнительный директор одной из голливудских студий подтвердил, что климат в шоу-бизнесе сегодня токсичен для любого белого человека средних лет - его карьера скорее всего обречена. "Приглашая сценаристов, операторов и других специалистов в киноиндустрии, мы отдаем предпочтение цветным, женщинам или представителям ЛГБТ".

"Я никогда не видел таких перепуганных людей, - сказал один из голливудских писателей автору статьи в Daily Mail. - Дома в Голливуде выставляются на продажу: люди уходят, потому что даже если после пандемии все нормализуется, работы уже не будет. Голливуд, который всегда считался местом, где сбываются мечты, превратился в кошмар. Нам все чаще указывают, что разрешено говорить, слышать, видеть и знать". Замечу, что речь идет о статье, опубликованной в европейском издании. Американские газеты такого сейчас не напечатают, иначе борцы за расовое и гендерное равноправие попросту уничтожат их. Новые порядки в американской киноиндустрии мне напомнили порядки, царившие в Советском Союзе, особенно в сталинские времена. Тогда приоритет отдавался производственной теме, а главными героями большинства фильмов должны были быть рабочий или колхозница. И, разумеется никто не мог оспорить правоту курса партии.