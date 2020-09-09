США превращаются в СССР: вместо колхозника – черный гей в инвалидной коляске наша корреспонденция

Евгений Бай, спецкорр haqqin.az, Вашингтон

«Ну теперь ты кто - азиат или инвалид?» - спрашивает герой американского вестерна, небритый брутальный мачо, другого, такого же. — «Теперь я лесбиянка», - отвечает он.

Эта карикатура лучше, чем многие жаркие дебаты, отражает то, что было предложено уважаемой Американской киноакадемией по внедрению новых стандартов присуждения премии «Оскар». Их десятки, но главные - следующие. Теперь один из главных героев или героев второго плана в категории «Лучший фильм» обязательно должен быть темнокожим, азиатом, выходцем из Латинской Америки, с Ближнего Востока или представителем иной этнической группы. Не менее трети актерского состава фильма должно быть представлено женщинами, этническими представителями, членами ЛГБТ или людьми с ограниченными возможностями. Основная тема картины должна обязательно касаться расовых, гендерных проблем или проблем людей с ограниченными возможностями.

Голливуд, который всегда считался местом, где сбываются мечты, превратился в кошмар

После того как на волне расовой революции в Америке были свергнуты с постамента памятники национальным героям, которых обвинили в угнетении чернокожих, после исключения из числа шедевров фильма «Унесенные ветром» и книги «Убить пересмешника» (в них некорректно показана жизнь рабов), после того как была поставлена под вопрос правомерность того, что в шахматы первыми должны ходить белые фигуры, борцы за расовое равноправие добрались и до киноиндустрии.

Справедливости ради замечу, что эта их борьба за равные с белыми и здоровыми людьми правами для чернокожих, женщин и инвалидов идет уже не первый год. А именно с церемонии «Оскара» в 2016 году, которая была названа OscarSoWhite - «Такой белый Оскар». Тогда все 20 получивших статуэтки исполнителей главных и второстепенных ролей оказались белыми. И это происходило второй год подряд, что и вызвало возмущение темнокожих режиссеров и продюсеров. Они провели скрупулезный анализ всей 88-летней истории «Оскара» и выяснили, что за эти десятилетия лишь 14 чернокожих актеров получили награды за исполнение главных ролей. Первой была Хэтти МакДэниэл в упомянутом фильме «Унесенные ветром» (1940 год), последней - родившаяся в Мексике Лупита Нионго, сыгравшая в фильме «12 лет рабства».

Лупита Нионго - одна из немногих чернокожих, получивших «Оскар»

Деятели киноиндустрии забили тревогу. В защиту угнетенных цветных выступил актер Джордж Клуни, а его поддержала крупная артиллерия в лице тогдашнего президента Барака Обамы. Было решено резко увеличить число фильмов - номинантов с участием женщин и афроамериканцев и им следовало отдавать приоритет. Так оно вскоре и получилось. В 2019 году главный «Оскар» и еще два других приза получила, на мой взгляд, слабенькая картина «Зеленая книга». В ней рассказывалось о том, как известный, богатый и образованный черный музыкант нанимает для поездок по стране на автомобиле белого, совсем небогатого и необразованного вышибалу из местного ресторана. После двух месяцев странствий они становятся друзьями - прямо-таки настоящий тортик к Рождеству, которым заканчивается картина - приторный и невкусный.

Но теперь речь идет не просто об увеличении числа отмеченных ролей с участием женщин, цветных, представителей сексуальных меньшинств и инвалидов. В повестке дня - радикальная ломка всех доселе существовавших канонов, определявших свободу творчества. Но в интервью изданию Hollywood Reporter президент Американской киноакадемии Дэвид Рубин оправдывает принятые меры. «Мы не ограничиваем свободу творчества, а лишь расширяем ее, в минувшие дни мы получили десятки тысяч благожелательных отзывов, хотя многие даже упрекают нас в том, что мы не пошли слишком далеко», - говорит он.

«Пойти слишком далеко» означало бы, наверное, введение специальной квоты для трансгендеров, ведь эта социальная группа стала в Америке многочисленной и весьма уважаемой, и ей в кинематографе безусловно следует отдавать приоритет!

Новые стандарты присуждения «оскаров» вступят в силу лишь в 2024 году, и до этого многое может поменяться. Например, Голливуд может покинуть большинство белых актеров, режиссеров, которым там просто нечего будет делать. Процесс этот уже начался. Как пишет британская газета Daily Mail, «чернокожий режиссер и продюсер Джордан Пил (премия "Оскар" за фильм "Прочь") заявил, что ни за что не поручит главную роль белому актеру - мол, я на белых уже достаточно насмотрелся! Автор статьи пишет, что, если бы такое сказанул белый режиссер о черном актере, его карьера была бы на этом закончена. Но "расиста навыворот" поддерживает Ава ДюВерней, режиссер фильмов "Сельма" и "Излом времени", написавшая в своем Twitter: "Мы, чернокожие, имеем право не нанимать тех, кто нас так долго унижал".

Исполнительный директор одной из голливудских студий подтвердил, что климат в шоу-бизнесе сегодня токсичен для любого белого человека средних лет - его карьера скорее всего обречена. "Приглашая сценаристов, операторов и других специалистов в киноиндустрии, мы отдаем предпочтение цветным, женщинам или представителям ЛГБТ".

продюсер Джордан Пил (премия "Оскар" за фильм "Прочь") заявил, что ни за что не поручит главную роль белому актеру

"Я никогда не видел таких перепуганных людей, - сказал один из голливудских писателей автору статьи в Daily Mail. - Дома в Голливуде выставляются на продажу: люди уходят, потому что даже если после пандемии все нормализуется, работы уже не будет. Голливуд, который всегда считался местом, где сбываются мечты, превратился в кошмар. Нам все чаще указывают, что разрешено говорить, слышать, видеть и знать".

Замечу, что речь идет о статье, опубликованной в европейском издании. Американские газеты такого сейчас не напечатают, иначе борцы за расовое и гендерное равноправие попросту уничтожат их.

Новые порядки в американской киноиндустрии мне напомнили порядки, царившие в Советском Союзе, особенно в сталинские времена. Тогда приоритет отдавался производственной теме, а главными героями большинства фильмов должны были быть рабочий или колхозница. И, разумеется никто не мог оспорить правоту курса партии.

из СССР убегали на Запад. Куда бежать из США?

В книге Виктора Пелевина «Искусство лёгких касаний» есть горестный монолог автора о том, что в погоне за политкорректностью США стали превращаться в «застойный «совок» с ЛГБТ на месте комсомола, корпоративным менеджментом на месте КПСС, сексуальной репрессией на месте сексуальной репрессии и зарей социализма на месте зари социализма». Но самое страшное в том, что, по мнению писателя, «из того «совка» можно было уехать, а из этого некуда».

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