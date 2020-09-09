Сильный пожар в разрушенном порту Бейрута фото; видео; обновлено 15:55
Военные вертолеты подключились к тушению пожара в морском порту Бейрута. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
Отмечается, что, помимо пожарных расчетов, в порт также прибыли подразделения сил гражданской обороны. Они занимаются обеспечением безопасности и помогают облегчить доступ пожарной техники к месту возгорания. По данным Ливанского общества Красного Креста, пострадавших в результате ЧП на данный момент нет.
По информации Al Arabiya, пожар начался в четверг на складе автомобильных шин и горюче-смазочных материалов, расположенном в зоне морского порта.
حريق كبير في مرفأ #بيروت pic.twitter.com/ViWtmyyKdz— Larissa Aoun (@LarissaAounSky) September 10, 2020
Сильный пожар разгорелся на территории порта Бейрута, столб густого черного дыма наблюдается за три километра от морской гавани, передает РИА Новости.
Генеральный директор ливанского Красного креста сообщил телеканалу OTV, что густой черный дым над Бейрутом стал результатом поджога мусора в порту. По данным ряда ливанских СМИ, пожар разгорелся на месте одного из ангаров на территории Duty Free. На место прибыли пожарные части и военные для локализации пожара.
4 августа на территории порта Бейрута произошел мощный взрыв. Были уничтожены или повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы Ливана выбило стекла, часть построек разрушена полностью. Как сообщили власти, причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся на складе. Погибли 190 человек, более 6 тысяч получили ранения. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе до 19 сентября введен режим чрезвычайного положения.