Военные вертолеты подключились к тушению пожара в морском порту Бейрута. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Отмечается, что, помимо пожарных расчетов, в порт также прибыли подразделения сил гражданской обороны. Они занимаются обеспечением безопасности и помогают облегчить доступ пожарной техники к месту возгорания. По данным Ливанского общества Красного Креста, пострадавших в результате ЧП на данный момент нет.

По информации Al Arabiya, пожар начался в четверг на складе автомобильных шин и горюче-смазочных материалов, расположенном в зоне морского порта.