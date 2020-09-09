Йеменские мятежники заявили об ударах по Эр-Рияду

Йеменские мятежники заявили о нанесении ударов по саудовской столице, передает РИА Новости.

Соответствующее заявление сделал представитель движения повстанцев "Ансар Алла" Яхья Сариа в эфире подконтрольного хуситам телеканала "Аль-Масира".

Военно-воздушные силы беспилотных и ракетных сил провели совместную операцию с использованием баллистической ракеты, четырех беспилотников типа "Самад" и трех других беспилотников по поражению важной цели в Эр-Рияде", отметил Сариа.

Утром в четверг арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией информировала о новом перехвате выпущенного по южным районам королевства дрона со взрывчаткой.

Официальный Эр-Рияд пока не подтвердил нанесение ударов из Йемена по столице.